雖然武漢肺炎疫情仍持續擴散，但陸股今表現相對持穩，上證、深圳綜合及滬深300指數都翻紅。富達國際基金經理人周文群認為，中國政府採取的多種措施為市場提供了支撐，特別是央行通過公開市場操作引導利率下調10個基點並開展1.2兆人民幣的國債逆回購操作，以及多項支持舉措以滿足中小企業的融資需求。但預計後續還應該有更多措施出台。

受疫情影響，中國交通管控格外嚴格，在短期內將對GDP造成更大影響，但周文群認為認為，此受影響時間將比非典（SARS）時期短。若GDP出現大幅下滑，中國人行應採取更多的預防措施以避免系統性風險的出現。

在看好的板塊和投資策略中，短期來說，消費升級主題或會受挫，因為人們別無選擇。疫情爆發後，消費模式也出現了進一步改變，甚至有更多的轉為線上消費。但長期來說，當一切恢復常態後，消費升級的大趨勢是不會改變的。當前市場中仍有機會存在，例如所有與線上相關的板塊，雖然有些需要實物交付的行業或會面臨勞動力短缺，但線上遊戲、視頻平台、線上教育顯然成為了贏家。中期來看，智慧製造和工業自動化也將受惠。這次疫情爆發後，能夠運用更多機械化設備以在短期內提高產能顯得尤為重要。考慮到此次的整體影響是短期的，因此可逢低承接一些超賣的優質公司股票。

(時報資訊)