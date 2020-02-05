POS廠飛捷（6206）2019年營運聚焦轉型強身，擴大對KIOSK、行動POS、觸控平板新產品投資，耕耘成果逐步顯現，今年專案接單能見度良好，目標將3類產品的營收貢獻自20％提升至26％、上看30％，朝5年內將原先主力的POS產品貢獻降至50％目標邁進。

飛捷總經理徐嘉宏表示，POS去年貢獻飛捷營收達8成，但市況競爭也最為激烈。公司去年捨棄毛利率較低的入門POS訂單、聚焦拓展高端產品，並加大對自助服務機（KIOSK）、行動POS、觸控平板（Panel PC）等新產品投資，以增加市場滲透度及覆蓋率。

徐嘉宏指出，去年針對KIOSK、行動POS及觸控平板的前期投資創下新高，今年專案接單能見度良好。其中，KIOSK平均單價（ASP）及毛利率均優於整體平均，主要應用於餐飲、歐洲及美國均有專案進行，今年目標大幅成長達5成，帶動營收貢獻超越行動POS。

行動POS方面，徐嘉宏表示，去年營收貢獻有下降，但下半年接獲中國大陸連鎖咖啡業者專案訂單，今年專案出貨需求持續。加上歐洲及美國拓展博弈應用，去年底已有些許測試需求，預期今年可望逐步顯現，帶動營收貢獻顯著提升。

而飛捷因應客戶需求，去年初斥資4200萬元成立持股70％的華捷智能，投入影像辨識技術研發，強化智慧零售應用能量。徐嘉宏表示，物件影像辨識應用軟體已開始交貨給台灣烘焙通路，未來將研發生鮮辨識應用軟體，結合飛捷硬體生產及客層基礎，拓展市場商機。

徐嘉宏指出，飛捷去年對KIOSK、行動POS、觸控平板產品的投資創下歷年新高，目前專案接單能見度良好，看好可望帶動3個產品線合計營收貢獻顯著提升，目標自去年的20％提升至26％、上看30％，進一步優化整體產品組合、提升毛利率及獲利表現。

(時報資訊)