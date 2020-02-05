國泰航空往大陸內地航班受到武漢肺炎疫情影響，已暫時停飛多條航線。香港通往外國的航班也因防疫問題而受到影響。（圖／美聯社）

去年從全球最佳航空公司排行跌出前3名的國泰航空，近數個月以來持續大減往來大陸航班，加上受武漢肺炎影響，往內地航班多數停飛，導致機組人員過剩，國泰航空高層今天呼籲其多達27000名員工主動休長達3星期的無薪假。

據《東網》報導，因管理不善而從全球最佳航空公司排行榜中跌出三甲的國泰航空，早前削減大量往來內地航班，導致機組人員人手過剩。國泰行政總裁鄧健榮今日(5日)向員工發表錄影講話，宣布由3月1日起至6月30日期間實施特別工作安排，呼籲員工在此期間放長達3星期的無薪假。

鄧健榮表示，希望國泰的前線員工，以至高級管理層都能響應放無薪假安排，又指需要員工同心合力度過此艱難時刻，有關無薪假的具體安排將由各部門主管向下屬交代。他姿態極低地表示，「我懇請你們每個人協助」、「現在的情況極糟。」

《南華早報》指出，國泰航空於4日宣布大砍2個月內30%的全球航班，其中包括在肺炎疫情期間內所減去的9成往來大陸航班。

報導表示，該航空公司上一次實施無薪假是在2009年，而在2003年SARS爆發期間，該航空公司曾大幅削減航班，停飛22條航線，等於削減了當時45%的運輸能量。

(中時電子報)