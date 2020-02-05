創業家兄弟(8477)自成立以來持續擴大社會公益投入規模，2019年中首度成立常態性「公益專區」，全面提升公益商品規模，帶動2019年下半年公益銷售金額較上半年大幅成長超過90％。今年首波公益活動與長期深耕智能障礙者服務的心路基金會合作，即日起於旗下電商平台-生活市集正式上架「心路x柴語錄限定晴雨傘」，且同步於站上「公益專區」進行銷售推廣，售出所得將全數支持心路基金會。

心路基金會以智能障礙、自閉症、唐氏症、腦性麻痺或其他伴隨有智能障礙之多重障礙者為服務對象，每年更平均服務5,000位心智障礙者。生活市集自2019年聖誕檔期首次協助心路基金會上架公益商品「心路歡樂聖誕手工皂禮盒」、「心路基金會蛋捲聖誕禮盒」等，期盼延續電商通路平台關鍵影響力，同時為社會盡一份心力，今年再度與心路基金會限量合作推出「心路x柴語錄限定晴雨傘」義賣，預計上架3,500支，並為今年本活動唯一電商銷售通路，義賣商品由知名插畫家「柴語錄」公益聯名，加入可愛暖心柴犬元素，希望邀請廣大消費者一同響應公益。

創業家兄弟總經理廖家欣表示，隨著公司持續深耕發展，創業家兄弟也肩負起社會更多的責任與影響力。做為電商通路平台角色，近年來積極擴大公益服務，不僅免費提供上架銷售平台，不收取上架費、成交不抽成，所得全數支持公益機構，並協助商品銷售推廣作業。去年成立常態性「公益專區」，全面提升公益商品規模，帶動2019下半年公益銷售金額較上半年大幅成長超過90％；2020年將持續邀請更多公益機構一同響應愛心公益義賣，持續以落實企業社會責任、發揮通路的正向影響力為目標。

(時報資訊)