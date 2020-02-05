武漢肺炎(新冠狀型病毒)疫情持續延燒，遠在美國正在拚戰NBA的球星也都感受到這次疫情的嚴重性，包含已經退役的韋德、現役的快艇名將保羅喬治、籃網厄文等人都在網路上發表文章，祈禱大陸武漢各地的疫情能夠盡快獲得控制，球迷們也都能獲得健康。

韋德表示，首先我想要為大陸武漢以及武漢的所有朋友們祈禱，希望大家都能好好照顧自己，騎士就是祝福所有大陸球迷有一個美好的新年，雖然去年前往大陸好幾次，但我依然想念當地球迷的熱情，以及你們帶給我的快樂，我擁有全世界最棒的球迷，希望2020年所有大陸球迷能幸福快樂。

保羅喬治說，在大陸春節的這一刻，我想為所有居住在武漢的家庭和朋友們祈禱，希望一切都能盡快變好，並且在這個時刻要向大陸球迷說聲感謝，無論過去一年經歷的勝利喜悅或是傷病痛苦，都要感謝你們的支持和鼓勵，祝福所有人都有一個美好的春節假期，希望新的一年都擁有無盡的喜悅、幸福和好運。

雷霆保羅表示，要為武漢的朋友們祈禱，以及所有依舊在前線奮戰的醫生、護士說聲你們辛苦了，希望大家都能照顧好自己，將所有煩惱拋在腦後，新的一年能成功和愉悅。

籃網球星丁維迪說，現在疫情相當嚴重，我要祝福所有大陸民眾身體健康，你們一直以來對我都很好，我的球鞋也產自大陸，每年夏天都會前往大陸，在此向因為新冠狀肺炎病逝的民眾治上哀悼，同時也為此刻在武漢的球迷祈福。

(中時 )