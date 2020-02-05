台中市11歲女童5年前因右胸部乳暈下方有腫塊感到焦慮不安，經家屬陪同就醫確診「特發性中樞性性早熟」。中國醫大兒童醫院遺傳及內分泌科主任王仲興表示，因下丘腦的神經內分泌功能失調，導致青春發動提前，或腫瘤及其他潛在疾病引發「病理性性早熟」，若異常早熟及早治療，才不會影響孩子正常發育。

中醫大兒童醫院遺傳及內分泌科王仲興主任指出，「性早熟」是指青春期第2性徵過早發育，女孩早於8歲，男孩早於9歲，或女孩初經來潮早於10歲，是兒童常見疾病之一，台灣發生率有逐年增加的趨勢，但9成以上原因不明。

王仲興說，「特發性中樞性性早熟」，西醫採注射青春期抑制劑（GnRHa）療法，需長期治療，多數健保無給付，中醫建議中藥調養；另腫瘤或其他潛在疾病引發「病理性性早熟」，須西醫特殊檢查如，性釋素測驗（LHRH test）、腦部核磁共振造影、手部骨齡X光及骨盆腹腔部超音波檢查等。

中醫兒科林怡君醫師表示，針對「性早熟」採中西醫合作，治療期間可能遇到體重增加過快或生長速度不足等問題，但藉由中醫或營養師便能提供適切的協助，目前11歲女童身高曲線正常，初經沒提早報到，幫助性早熟兒童延緩青春期與骨齡成熟，也讓家長安心。

(中時 )