新竹市主辦第7屆北台八縣市藝術聯展，副市長沈慧虹（中）指以「無限∞當代」為主題的各類作品，象徵此時代的價值。（羅浚濱攝）

第7屆北台八縣市藝術聯展，今年由新竹市文化局主辦，以「無限∞當代」為主題有24位藝術家提供不同類型的44件作品，5日在該局梅苑畫廊和竹軒畫廊展出到16日止，走訪一趟可欣賞當代藝術多元豐富的表現形態。

副市長沈慧虹致詞說，北台八縣市藝術聯展今年邁入第7屆，新竹市主辦肩負傳承藝術交流的重責大任，並以「無限∞當代」為主題，象徵此時代的價值。

策展人陳亞昕指出，聯展已走過14個年頭，可發現八個縣市藝術家創作的改變，從看得見、視覺性和具象的作品，逐漸以新鮮事物為創作主題到心象及多元媒材，打破舊有藝術表現手法是很大突破，也可看到台灣當代藝術的進程。

這次聯展首次出現錄像類型作品，是新北市年輕藝術家潘怡安的「與你同在」，她說，這個電子織布作品以編織「抬頭挺胸背心」及載口罩等4種形式，表達她和媽媽的關係，也代表兩個世代之間的糾結與拉扯。

文化局長黃竫蕙指出，新竹市展出的藝術家有施富錡、林嘉妮、邱掇3人，創作風格囊括平面與立體類，作品有極高成熟度及代表性，象徵新竹藝文的年輕活潑樣貌，歡迎民眾大手牽小手一同踏春來欣賞。

(中時 )