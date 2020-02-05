盧金足／台中報導
中科管理局5日舉行正名揭牌典禮，配合《科學園區設置管理條例》2018年修正通過刪除「工業」兩字，修正為「科技部中部科學園區管理局」，中科管理局長許茂新在主持揭牌儀式時表示，放寬進駐園區的組織類型，有利引進多元類型創新研發科學事業進駐，2020年可望挑戰8000億元大關，早日邁向兆元產業園區。
中科管理局原機關名稱「科技部中部科學工業園區管理局
」刪除「工業」兩字，修正為「科技部中部科學園區管理局
」，今天由許茂新主持，邀請台灣科學園區同業公會理事長沈國榮等園區廠商代表，及中科管理局主管共同參與。
中科園區成立逾16周年，至2019年底已成功引進206家高科技廠商，並有145家廠商入區營運，從業員工數達5萬0817人，2019年營業額超越7800億元，創歷史新高。
中部科學園區因應高科技產業發展的趨勢，在科學園區正名後，放寬進駐資格，不再侷限於工業生產，更朝向科學創新與前瞻技術發展前進。
許茂新強調，中科管理局正式名稱刪除「工業」二字後，象徵園區邁向新的里程碑，除了協助台灣高科技產業的發展
，也順應時代的趨勢並強化園區的競爭力，讓中部科學園區早日邁向兆元產業園區，成為高科技產業重鎮。
(中時 )
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