因受新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情影響，台北國際書展(TiBE)今年首度宣布延期舉行(延至5/7-5/12)，不少電子書服務趁勢主打線上書展不打烊的活動。中華電信今(4)日宣布Hami書城特舉辦「用閱讀跟世界Say Hi」線上書展活動，推出全館電子書消費滿499元享7折優惠，並提供多款精選好書免費下載。

根據中華電信統計，Hami書城月讀包用戶下載電子書已突破471萬本，月讀包申租人次，近兩年每年平均成長三成，透過行動裝置下載電子書，已成為越來越多消費者的閱讀習慣。

因應武漢肺炎疫情，中華電信Hami書城特別提供月讀包用戶熱門電子書《對決病毒最前線》免費下載，由資深防疫專家分享對抗傳染病的親身經驗，教導民眾如何保護自己。另外，即日起至109年2月29日止，中華電信行動用戶於網頁登入會員，還可於15本精選好書中，任選一本免費下載，包括比爾蓋茲大力推薦的《鯨吞億萬》、年度暢銷心靈勵志好書《你的善良必須有點鋒芒2》，以及知名動畫導演新海誠最新力作《天氣之子》等，不用出門也能享受閱讀的樂趣。

為滿足愛看書的用戶，即日起中華電信行動用戶於Hami書城申租月讀包，不僅享限時優惠價，中華電信再加碼贈送閱讀天數，原價477元的季繳(90天)方案，限時優惠100天只要399元，年繳方案更贈送達85天，享450天優惠價1,599元(原價365天，1,788元)，相當於一天最低只要3.5元，即可暢讀Hami書城「月讀包」，近8,000本電子書刊與暢銷書籍，包括自由、中時、聯合、工商等主要報紙，以及商業周刊、鏡週刊、哈佛商業評論、美麗佳人等橫跨商業、管理、旅遊、時尚各領域的熱門雜誌，體驗行動閱讀的魅力。

(中時電子報)