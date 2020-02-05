現在春節結束，各企業逐步恢復開工，開始有台灣勞工受派前往中國，但現在防疫升級，居住中國的陸人都暫緩來台，但仍有雇主強制勞工一定要前往中國工作。對此，勞動部表示，中國有部分區域已經沒有辦法前往，所以希望在防疫期間，雇主可以安排、協商，適度調整工作。

中央流行疫情指揮中心今宣布，2月6日起全中國（不含港澳）列二級以上流行地區，居住中國各省市陸人暫緩入境，但台灣有不少勞工，是受派前往中國工作，面對現在疫情仍相當嚴峻，雇主卻要求必須要前往中國工作。

依照勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引，雇主應以勞工健康安全為最優先考量，如非必要，應避免指派勞工前往中國大陸疫區。

依照指引，雇主如未能提供必要之預防設備或措施，勞工得拒絕指派前往疫區 提供勞務。雇主如強行要求，且未提供必要之預防設備或措施致勞 工有權益受損之虞，勞工得終止勞動契約，並要求雇主給付資遣費。

勞動部表示，現在中國有多個區域已經加嚴管制，勞工也無法前往工作，所以涉及勞工要前往中國工作的部分，也請廠商能另作安排，協商調整工作。

(工商 )