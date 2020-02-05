房地產代銷龍頭海悅國際（2348）今（5）日公布今年1月營收，單月受惠代銷案持續順銷，頻頻開出「紅盤」所貢獻，營收逼近1.7億元，比去年同期激增2.61倍，創下歷年同期新高紀錄；同時，1月營收表現，也已創下連續5個月創歷史同期新高表現。

海悅表示，1月適逢農曆春節假期，然受惠包銷個案包括土城區《土城日月光》、新店區《宏普中央公園》、中壢區《冠德青璞匯》、龜山區《竹城A7甲子園》以及台南永康區《聯上康橋》等持續開出紅盤，推升1月合併營收年增率達261.57％。

另外，海悅也甫榮獲富比世（Forbes）2019年亞洲中小型上市企業200強殊榮。富比世此次評選標準為，公司營收必須介於500萬至10億美元區間，且有獲利，並至少公開交易1年以上，2019年度亞太區有1萬9千家上市企業符合候選資格，再進一步審查，以過去12個月及3年內的銷售額、收益成長及股東權益報酬進行評比，最後選出200家表現最佳的公司。

海悅不僅是台灣入選19家上市企業之一，更是營建產業唯二兩家上市企業入榜，營運能力獲得國際肯定。

(工商 )