公視兒少生態節目《台灣特有種》第二季日前邀請張軒睿為「中華穿山甲」獻聲，第一次為動畫也是首次替動物配音的張軒睿坦承對穿山甲的印象，是來自小時候很愛玩的神奇寶貝裡頭「穿山王」一角，經由這次配音才真正去了解穿山甲有什麼樣的習性，還靦腆笑說：「其實我發現自己個性跟中華穿山甲超像啊！」本集內容將於2月7日周五晚間6點在公視頻道播出。

以陽光暖男形象為人所熟知的張軒睿直言自己跟穿山甲的個性很像，「我們都不會去攻擊別人或傷害別人，但是當有外在危險來的時候，就會保護好自己。」張軒睿也自曝小時候其實是一個「活潑小屁孩」，面對任何人都可以很放鬆地做自己，然而長大之後慢慢會去在意別人的想法，那一面就變成只會在好朋友面前展現，「但混熟之後我就又會開始瘋了！」

談到對保育的想法，張軒睿認為不能因為利益或是自私，而去迫害到該受保護的動物，更舉穿山甲的鱗片可當中藥材為例，「我們不一定要傷害一個生命，才能達到幫助養身的效果。」此外也分享了自己對「有種」的定義，就是明明害怕的事，卻還是不害怕去做；並感性表示：「像之前捐肝給爸爸，雖然也不是說自己很有種，但現在回想起來就會覺得，很謝謝當時的自己這麼勇敢！」

(中時 )