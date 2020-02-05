2020新埔花燈迎天穿布置4大主題燈區，點亮元宵。（莊旻靜攝）

2020新埔花燈迎天穿千人踩街活動8日登場，交通管制如圖。（新竹縣政府提供／莊旻靜新竹傳真）

2020新埔花燈迎天穿主要活動千人踩街，即將在8日正式登場，不過因應武漢肺炎疫情，主辦單位研擬5大防疫措施，呼籲民眾戴口罩、勤洗手等，體驗全台唯一會走動的花燈活動。

5大防疫措施包含，要求縣內旅宿業者戴口罩勤洗手，所有用具定時清潔消毒並掛置防疫提醒標語等；其二則是活動工作人員均戴口罩，並在2處服務台、2處醫護站、遊客中心、舞台區及接駁車等處提供酒精乾洗手、額溫槍及提醒標語；第三為踩街團隊也均配戴口罩；第四則是攤商也戴口罩及手套，食物則加蓋，做好衛生；第五則取消民眾推花燈活動。

新埔花燈迎天穿也實施交通管制，8日下午5點至晚間10點30分，新埔中正路(福德街→義民路段) 全面禁止通行、福德街(中正一街→中正路段)、中正一街(中正路→福德街段)禁止車輛進入。竹北往返車輛可改道田新路或環河路；新埔關西往楊梅則走三聖路接楊新路。活動車輛則可停放於新埔田新區段徵收區及田新路道路兩側，以不影響通行為原則。

另外8日下午2點至7點，整點均有免費接駁車自新竹火車站、新竹客運總站發車至新埔鎮公所，沿途停靠新竹縣政府、新竹高鐵站及新竹豐邑喜來登大飯店；回程則從下午5點至10點行駛。新竹縣觀光1號巴士當日也配合活動提供免費搭乘並加開班次，自上午8點30分從新竹高鐵站即有發車到新埔鎮公所。

活動也推出多項兌換好禮鼓勵民眾參與，包含有英雄裝扮的民眾可於中正一路服務台兌換LED酷炫手環；持活動文宣參加五色尋石記完成五色碎石蒐集，可至藝文廣場服務台兌換皮皮獅特色杯蓋、零錢包等；至活動現場拍照打卡可至藝文廣場服務台兌換客家擂茶單包；於今年2月6日至8日入住新竹縣合法旅宿業，由業者發放住宿證明券給民眾，並參加2月7、8日新埔花燈迎天穿活動及2月9日北埔油笐火活動，即可至活動會場服務台憑券兌換環保吸管組、限定版柿子坐墊、皮皮獅行動電源（隨機贈送）。活動詳情資訊請上活動官網查詢：http：／／www.hchgfd.com／index.html

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