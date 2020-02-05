國泰航空鼓勵放3周無薪假 台灣近600員工受影響 15:582020/02/05 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國泰航空宣布，鼓勵員工放3周無薪假。（國泰航空提供／陳祐誠傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情重創航空業及旅遊業，國泰航空稍早證實，因應新型冠狀病毒爆發及市場對航班需求顯著下跌，已於昨天公佈將大幅削減運力，並鼓勵員工放3周無薪假。 國泰航空表示，保存營運資金是目前保障業務的關鍵，公司已採納多項應對措施，今日也鼓勵所有員工參與特別假期計劃，於3月1日至6月30日期間，放3個星期的無薪假。 國泰指出，目前台灣有近600名員工，公司政策並非針對台灣，香港也適用。 (中時 ) #國泰 #員工 #國泰航空 #航空 #台灣 #無薪假 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎風暴肆虐 航空業衝擊恐更甚SARS 04:092020/02/01 全球財經 2020武漢風暴》美國務院發布「旅遊禁令」 兩航空公司停飛大陸 04:572020/02/01 國際 疫情重創 旅行業恐掀倒閉及裁員潮 13:052020/02/02 生活 慘！武漢肺炎衝擊 高雄旅行業寒冬恐放無薪假 16:242020/02/02 生活 旅行社忙善後 勞資協商無薪假或資遣 16:302020/02/03 生活 《其他電子》防疫照顧假，金寶／泰金寶改全薪假、最多14天 16:482020/02/04 財經 防止疫情擴散 澳門娛樂場午夜起暫停營業15天 18:522020/02/04 財經 越捷航空去年營收年增29.3％ 21:172020/02/04 財經 疫情衝擊 國泰航空2.7萬員工休3周無薪假 15:402020/02/05 財經 航班大減 國泰航空籲員工休3周無薪假 15:422020/02/05 兩岸 生活熱門新聞 光南50萬片口罩哪來的？真相揭曉 - 生活 全大陸淪疫區 陳時中：中港澳回台都要檢疫14天 - 生活 台商群組對話曝光 驚人內幕網氣炸 - 生活 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 搶排光南拿免費口罩？ 網揭真相：誤會大了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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