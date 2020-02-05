武漢肺炎疫情重創航空業及旅遊業，國泰航空稍早證實，因應新型冠狀病毒爆發及市場對航班需求顯著下跌，已於昨天公佈將大幅削減運力，並鼓勵員工放3周無薪假。

國泰航空表示，保存營運資金是目前保障業務的關鍵，公司已採納多項應對措施，今日也鼓勵所有員工參與特別假期計劃，於3月1日至6月30日期間，放3個星期的無薪假。

國泰指出，目前台灣有近600名員工，公司政策並非針對台灣，香港也適用。

(中時 )