微控制器廠盛群(6202)今(5)日召開法說會，受到武漢肺炎疫情延燒，盛群光是農曆年後5天以來的耳溫槍急單，規模已超越去年全年，盛群去年營運受到貿易戰衝擊，稅後淨利年減少14%，原先看好今年將回溫，但由於肺炎疫情打亂原先對營運的預期，導致不確定因素增加，仍需要再觀察。

盛群去年全年度合併營業額為45億8410萬元，年減少5.7%，全年度合併稅前淨利為10億6781萬元，年減少14.3%，全年度歸屬母公司稅後淨利達9億1490萬元，年減少14.0%，每股稅後盈餘為4.05元，其中第一季每股稅後盈餘為0.9元，第二季每股稅後盈餘為1.13元，第三季每股稅後盈餘為0.98元，第四季每股稅後盈餘為1.04元。

盛群去年全年度營收產品比重分配，整體微控制器IC營收佔76%，微控制器IC於去年全年出貨數量達6.5億顆，較前年同期減少3%。

武漢肺炎疫情升溫，盛群表示，在農曆年後5天以來已經接到不少耳溫槍急單，估算規模已超越去年全年。

展望第一季，盛群認為，因武漢肺炎疫情持續，下週大陸能否復工，還需要觀察，現階段市場能見度很低，本季狀況還是很難預測。

盛群年健康醫療與量測產品比重約10%，去年耳溫槍出貨200萬顆，但因為武漢疫情關係，光是最近5天耳溫槍急單共260萬顆，加上大陸政府為了讓醫療產品以最快速度上市，認證時間從半年大幅縮短至1個月，盛群目前也積極協助客戶，持續進行認證作業。

去年受到美中貿易戰等國際因素影響，盛群營運表現不理想，盛群原先預估今年營運具有向上契機，但因武漢肺炎疫情攪局，故後市走向需要再持續觀察。

(時報資訊)