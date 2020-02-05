蓓莉雅公司主要自大陸進口醫用口罩，過去平均每月進口200萬片。（王文吉攝）

蓓莉雅公司主要自大陸進口醫用口罩，供台中50家醫療院所使用。（王文吉攝）

現值武漢肺炎疫情期間，醫療口罩之亂仍為平息，位於台中后里蓓莉雅公司主要自大陸進口醫用口罩，過去平均每月進口200萬片，供台中50家醫療院所使用，大年初六對外表示庫存約有300萬片左右，但後續仍是未知數；總經理林明呈5日表示，由於大陸工廠已斷貨，目前無法加訂口罩。

蓓莉雅公司主要自大陸進口醫用口罩，每日平均出貨5萬片，供應台中50家醫療院所，台中市長盧秀燕於大年初六開工，前往視察配送情形，總經理林明呈當時表示，庫存約有300萬片左右是在年前進貨，過去平均每月進口200萬片，因武漢肺炎疫情，增加25％需求，但對岸工廠尚未開工，無法得知未來進口是否順利。

林明呈指出，最近打電話詢問大陸工廠，大陸工廠口罩也都被徵用，他們都不夠用，所以目前已無法再加訂。他強調，公司庫存口罩仍持續供應國內醫院客戶，但庫存量如果消化完後，大陸又已斷貨，他也很傷腦筋，不知如何處理。

民眾致電蓓莉雅公司表明要訂購口罩，公司人員表示，目前都沒有現貨，工廠無法出貨，暫時不接零售訂單，民眾問說是否大陸已沒貨可提供，該人員表示「是」，也不知何時會有貨。

(中時 )