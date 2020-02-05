立法院正副院長選舉中，國民黨團出現跑票情形，據悉背後為黨內反青壯派出手下馬威招式，欲削弱青壯派崛起勢力。國民黨新科不分區立委李德維今天受訪表示，接下來的重頭戲是立院委員會召委選舉，他主張建立監票制度，確認誰蓋錯章；青年團總團長田方倫認為，未來若發生跑票情形，要以黨紀處分。

國民黨團日前推派立委賴士葆、楊瓊瓔參戰立法院正、副院長，國民黨立委有38名，結果兩人僅獲36票，出現跑票情形，對此，資深藍委賴士葆無奈稱面臨改革的國民黨如同一盤散沙。

對於投票結果，新科不分區立委李德維非常訝異，認為大家都非常熟悉投票狀況，跑票情形非新任黨團幹部願意看到的，每個立委都需要檢討，近期大家都在談如何防範重蹈覆轍，接下來的重頭戲將是立法院各委員會召委選舉。

李德維主張建立監票制度，釐清誰蓋錯章，或者效法民進黨團的技術性亮票等作為，身在同一艘船上的大家要互相支持，才能繼續走下去。青年團總團長田方倫認為，將來再發生跑票情形一定要黨紀處分。

李德維指出，新任總召林為洲在會議中不斷再三強調，要大家無話不說，反映各式意見，等做成決議後再一致對外，覆巢之下無完卵，唯有國民黨再站起來，黨內年輕與資深才有未來。

(中時 )