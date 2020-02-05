停靠日本橫濱的豪華郵輪「鑽石公主號」，船上10人確診武漢肺炎，因1月31日約有3000人在基隆港下船趴趴走，足跡恐遍及台北101、龍山寺、九份及故宮等景點，基隆港務公司指出，這10人下船的機會很高，需要請船方比對名單資料，展開追蹤。

鑽石公主號自1月20日從日本橫濱港出發後，航程在22日泊靠鹿兒島、25日香港、27日越南峴港、28日下龍灣、1月31日基隆、2月1日至日本那霸，2月4日返抵橫濱發現有10名旅客呈陽性反應，患者被日方接駁上岸治療，全船在海上進行隔離。

公主遊輪指出，確認船上來自各國旅客有2666人、船員1045人，其中約一半乘客來自日本。外界憂心，遊客下船遊玩一天後才離去，加上基隆廟口、故宮、台北101、九份等地都是日本遊客愛去的地方，很可能成為武漢肺炎的防疫破口。

基隆港務公司表示，當天船上的乘客大多都有下船，這10名確診病例還要請船公司查詢名單，有沒有下船則要比對房卡資料，由於當時尚未有通報確診案例，遊客下船時皆依規定進行防疫作業，旅客下船後的遊程與路線則還需要釐清。

對此，基隆市衛生局長吳澤誠表示，依規定下船一定要經像航空一樣的檢疫作業，已與疾管署連絡追查下船者路線是否含括基隆市，並責成食藥科要求基隆廟口等單位進行稽查，亦會釐清除廟口外的高可能性景點，一併加強管理和消毒。

(中時 )