民進黨今（5）召開中常會，會中邀請中研院生醫所兼任研究員何美鄉以「新型冠狀病毒疫情預測與因應之道」，民進黨主席卓榮泰表示，他在報告中聽到兩句非常重要的話，因此再次提醒與會的常委與所有國人同胞：「台灣醫療資源一定夠，戴口罩不如勤洗手」。

武漢肺炎疫情目前已升級為國際衛生緊急事件，受到波及的國家無不人心惶惶，卓榮泰說，台灣有國際肯定的醫療及公衛體系，加上過去有SARS防疫的經驗，相信一定會戰病毒，但是未來一段時間，還是會有相當大的變數，國人一定要提高警覺，政府要做有效的管控。

卓榮泰說，防疫視同作戰，需要中央與地方政府通力合作，他舉例，此次武漢台商能順利回台，並且能夠妥善安置跟檢測，靠的是中央跟地方政府的合作；而防疫最辛苦的，就是第一線醫護人員，卓特別提出，衛福部長陳時中疲累的神情、沙啞的聲音以及投入的精神令人動容的投入精神，相信有更多在防疫中心以及在第一線的醫療人員，都是同樣的付出。

卓榮泰分析口罩販售流程，認為緊急應變的措施應採實名制與限量採購，將來隨著疫情變化、產能增加等因素，希望行政部門能夠多多考量各方意見，隨時檢討，讓流程能夠更讓大家得到安全上、心理上的滿足。

卓榮泰呼籲，防疫無國界、不分藍綠、也無關統獨，台灣被排除在WHO體系之外，必造成全球防疫的缺口，中國政府不應以一己的意識形態，將全球及台灣兩千三百萬人民的生命及健康置於危險之中。另外他也感謝美國、歐盟、日本、加拿大及友邦國家在各種會議上的仗義執言。

(中時電子報)