疫情來勢洶洶，泰安溫泉團體客退房約2成，泡湯池顯得空空蕩蕩。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

因應武漢肺炎疫情，教育部日前公布國高中以下學校延至2月25日開學，連帶影響偏鄉大眾運輸運量及班次，串聯泰安及大湖鄉民通勤、購物等需求的「DRTS泰安好行」，因應疫情升溫、開學日延後，暫時採取減班措施，即日起至2月24日止，第1班次學生車暫停行駛。

泰安鄉公所公告，DRTS泰安好行因應學校開學日異動，即日起至2月24日止，每周一至周五清晨5點50分，第1班次學生車暫停行駛，25日起恢復正常。鄉長劉美蘭5日指出，停駛班次平時載送錦水、清安、八卦村約30多名學生，但因應開學日延後，學生車暫時停駛。

劉美蘭表示，DRTS泰安好行每天有5班次，最早的班次為學生車，而鄉親及遊客通常會在上午8點以後搭車，因此停駛公告對於山區觀光及民眾生活影響不大；另在防疫期間，鄉公所提供消毒酒精，呼籲第1線同仁及洽公民眾戴口罩，做好防範措施，並督促校園落實防疫工作。

武漢肺炎來勢洶洶，衝擊苗栗縣觀光食宿產業，劉美蘭提到，泰安鄉熱門景點「清安豆腐街」雖然近日觀光人、車潮不減，但遊客多半自主性帶口罩防疫。泰安溫泉飯店業者徐萬澤則指出，團體客擔心疫情，目前「預防性」退房約有2成，房間數取消約100間。

業者指出，團體客數較去年同期衰退，但散客部分卻略微增加，初步觀察散客對於疫情自主管理較佳，加上溫泉區大多在戶外空曠地區，所以客人比較不擔心，另外也有蠻多年輕客人因為沒辦法出國、開學日延後等，轉而選擇國內旅遊。

(中時 )