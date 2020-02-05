台中國際女子壘球邀請賽開打，立院副院長蔡其昌等人與會，選手參加戶外運動賽事均沒有戴口罩。（陳淑芬攝）

台中國際女子壘球邀請賽5日在萬壽棒壘球場開打，受武漢肺炎疫情影響，日本2所學校球隊取消來台參賽，由台灣及美國等隊伍展開精采角逐。立法院副院長蔡其昌及立委陳柏惟還小試身手，賽場上選手均沒戴口罩，蔡其昌強調，配合防疫宣導，戶外運動賽事不用戴罩。

台中國際女子壘球邀請賽開幕儀式，由台中市體育總會壘球委員會主任委員、立法院副院蔡其昌致詞歡迎參賽選手，新科立委陳柏惟、莊競程及市議員張耀中、何敏誠、黃守達也到場加油。賽事原安排美、日及台灣等學校共計10個隊伍參賽，但受武漢肺炎事件，日本隊伍取消來台，活動歡迎晚會也取消。

蔡其昌表示，政府推廣身體健康及戶外運動不用戴口罩，將有限的口罩資源讓給有需要的人使用；但身體微恙或進入室內密閉空間，口罩是基本防疫工作。活動賽事將配合政府的防疫指揮系統相關規定，會場門口進口處都會驗量體溫及消毒工作，希望國人都很健康。

(中時 )