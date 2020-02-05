靳國順身高直逼免役極限。（台東醫院提供／楊漢聲台東傳真）

台東縣1年1度的徵兵團檢3日展開，7個梯次總計有800多位役男受檢，因為受武漢肺炎影響每位役男都戴上口罩，其中有位來自卑南鄉的役男靳國順量身高時，因為高度達194.4公分還要把天花板輕鋼架拿起來才能順利量測，站在只有158公分的護理師李美惠身旁，形成極大反差。

「請問這個身高機最高可以量幾公分？」來自卑南鄉的役男靳國順在電動身高機前面才剛開口問，體檢的衛福部台東醫院的護理師李美惠抬頭望著他急忙喊停，「先生你等一下再站上去好不好？身高機應該可以量到200公分」，結果靳國順高達194.4公分，身旁的護理師李美惠只有158公分。

靳國順站上身高機的時候幾乎頂到台東醫院的天花板，小巧玲瓏的護理師站在他旁邊瞬間顯得嬌小許多，「沒關係啦，女友154公分比妳更小隻！他跟女友身高差40公分哈哈」，靳國順擔心護理師害羞還貼心安慰護理師。

「還以為男麻豆都來體檢了！」台東醫院社區護理長陳美玲說，每年都會有幾個個特別高的役男，但是第１梯次役男的身高這麼平均，還真的開了眼界！現場招募國軍人才的海軍陸戰隊招募組長林靜宜也有同感的說，「開始招募時就有發覺，台東地區的同學們體格都越來越好了，希望陸戰隊也能吸引到優質的役男」。

林靜宜說，依照內政部役政署規定，身高195公分以上體位才能免役，雖然只差0.6公分就能免疫，但他帥氣的說，「反正就4個月役期，磨練一下增進技能，多認識朋友，OK的啦！」

(中時 )