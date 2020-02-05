侯友宜逐一將廚師袍頒給新北市七所學校校廚。（戴上容攝）

教育局去年底編撰完成國際食譜教材手冊，內含7國35道異國料理，為使食譜教材手冊的菜色能落實於校園午餐，特別利用寒假辦理「校廚教學營」。（戴上容攝）

侯友宜熟練拿起廚具，在金帽大廚林奕成指導下烹調南洋料理「泰式打拋豬」，現場陣陣菜香撲鼻而來，氣氛熱絡。（戴上容攝）

新北市長侯友宜5日前往三重區東海高中參加「校廚教學營」，他換上專業主廚袍，當起「一日主廚」，現場製作南洋美食「泰式打拋豬」，今年起將有七所學校成為國際飲食教育種子學校，試辦「每月一道東南亞料理」，讓新北市孩子在餐桌上學習與擁抱多元文化。

侯友宜與在地議員王威元、李翁月娥、李余典等人出席「校廚教學營」，侯特地換上專業廚師服裝，先逐一將廚師袍頒給新北市七所學校校廚，隨後熟練拿起廚具，在金帽大廚林奕成指導下烹調南洋料理「泰式打拋豬」，現場陣陣菜香撲鼻而來，氣氛熱絡。

新北市教育局推出國際飲食教育扎根計畫，今年將在新北7所自立廚房學校(吉慶國小、秀峰國小、重陽國小、雙峰國小、中港國小、頂埔國小、蘆洲國小)試辦「每月一道東南亞料理」，讓新北市學生藉由飲食認識各國飲食文化及人文特色。

侯友宜表示，新北市新住民達14萬人，屬全國是第一，教育局去年底編撰完成國際食譜教材手冊，內含7國35道異國料理，為使食譜教材手冊的菜色能落實於校園午餐，特別利用寒假辦理「校廚教學營」，透過料理實作教學，協助校廚與營養師規劃、交流校園午餐融入新元素。

侯友宜指出，校廚與營養師是校園午餐的靈魂人物，而新北市是多元、友善的城市，而飲食正是認識異國文化最直接又有感的方式；市府擘劃城市發展的六大願景：新住民、新創生、新聯結、新美學、新趨勢、新領導，校廚教學營將新住民料理融入校園午餐，逐步漸進為「2030新北友好市」的城市願景而努力。

(中時 )