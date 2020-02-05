日豪新竹桃機的全新無障礙遊覽車，輪椅族只要花4分鐘，就能連人帶椅上下車。（羅浚濱攝）

日豪客運董事長林建良說，武漢肺炎疫情讓國內外旅遊減少，估計全省遊覽車受影響至少達5成以上。（羅浚濱攝）

新竹市民期待許久的「新竹轉運站－桃園國際機場」路線將在6日上午10時上路，5日舉辦正式營運記者會，市長林智堅指新竹桃機巴士有24小時不打烊、省錢及無障礙3大特色，將帶給新竹和苗栗民眾出國更加方便。

日豪客運董事長林建良不諱言說，受到武漢肺炎疫情影響，民眾國內外旅遊減少，加上學校延後開學，他估計全省遊覽車受影響至少達5成以上，新竹桃機巴士是24小時服務的全新遊覽車，營運將是很大挑戰。

日豪新竹桃機遊覽車也首次亮相，針對行動不便乘客打造全新無障礙車輛，現場操作無障礙上下車設備系統，坐輪椅的身障者只要花4分鐘，就能連人帶椅上下車。

市長林智堅表示，新竹桃機路線具備「24小時不打烊、更省錢、無障礙」等3大特色，每小時整點都有班次，票價只要150元，相較計程車、高鐵車票更優惠，還可直達機場，車上還有WIFI與充電設備，並引進1輛無障礙大客車，方便身障朋友搭乘到機場。

交通處副處長曾群明說，新竹桃機路線每小時1班車，雙向對開，在新竹市停靠站為新竹轉運站，公園、二分局、馬偕醫院、清華大學、交通大學，上高速公路後直達第二航廈及第一航廈，相當的便捷。

日豪客運表示，該路線票價150元，可使用悠遊卡、一卡通的電子票證在車上刷卡或車上購票，民眾如有疑問可向日豪客運洽詢，電話02-29724082。

(中時 )