《愁予之歌》DVD封面題字別出心裁。（台中市自閉症教育協進會提供／盧金足台中傳真）

「鄭愁予詩歌慈善演唱會－愁予之歌」去年在台中國家歌劇院演出獲好評，東海大學、台東縣政府文化處、社團法人中興財金學費贊助出版1000片《愁予之歌》DVD，保存珍貴的文學與音樂結合的歷史文獻，盼社會大眾持續關心成人自閉症的雙老問題。

《愁予之歌》製作人林彩桂表示，鄭愁予是當代漢語詩歌最具代表性的詩人之一，也是在漢語讀者中最具知名度、廣受歡迎的台灣詩人，音樂會曲目是依照詩人鄭愁予創作年代編排，由少年純情、中年關懷社會、到晚年對人生悲憐，邀請歌手殷正洋、林文俊、小百合周月綺與NTSO台灣青年交響樂團合作演出，感動社會大眾共同支持。

《愁予之歌》DVD封面題字別出心裁，獨出巧思，由藝術家廖鴻興撰寫，四個書體獨樹一格，詩人鄭愁予極為喜歡，以「拙趣」來形容。

林彩桂指出，限量出版1000張DVD，250張贈給財團法人台灣基督教門諾會，50張贈給社團法人台中自閉症教育協進會。凡捐款社團法人台中自閉症教育協進會2000元即贈送1片，期盼結合藝文與公益溫暖更多自閉症家庭。

(中時 )