武漢新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，溫州市進入半封城狀態。據溫州市台商協會統計，溫州台商台胞大多數已返台過年，目前在溫州的台商協會會員、台商台胞及家屬約30人，均備有口罩等防範用品，目前沒有台商台胞和家屬受感染或被隔離的情況，暫時沒有回台意向，願意留在溫州，避免流動增加風險。

溫州市台商協會會長張憲清表示，大陸政府公布應對管控措施後，在溫的台商台胞都表示理解和支持，認為政府一系列的疫情應對措施有力，大家都自覺居家盡量減少外出，加強自身防護，所在地的菜市場和超市都正常營業，水電氣等各方面生活保障到位，市台辦也經常電話慰問瞭解台商的日常生活情況，詢問有無困難需要幫助解決，勉勵大家要相互扶持照顧。

張憲清表示，目前日常生活基本沒太大影響，在溫台商台胞還是比較安心的，暫時沒有回台的意向，願意留在溫州，避免流動增加風險，相信大家齊心協力一定會很快戰勝疫情和恢復正常生產生活。

溫州市台辦負責人強調，疫情發生以來，溫州市委、市政府和市台辦及市台商協會非常關心台商台胞，積極幫助在溫台商台胞積極應對疫情。市台辦和市台商協會第一時間通過微信群發佈國家、省、市防控疫情公告和個人衛生防疫常識，主動配送抗疫防護用品，幫助台商台胞購置防護用品，逐一上門免費配送消毒水給台商台胞。

溫州市台辦負責人強調，兩岸同胞是一家人，溫州市台辦和溫州市台商協會將進一步努力提升服務水平，及時解決在溫台商台胞的需求和困難。希望廣大台商台胞與溫州市民一道，共克時艱，共同打贏疫情防控阻擊戰。

(中時 )