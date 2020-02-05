雖然主要亞幣大多偏弱，台股震盪收小紅，但受到外資匯入激勵，新台幣獨強走升，盤中一度勁揚1.67角，但進口商順勢撿便宜買匯後，升幅趨於收斂，終場收在30.152元兌1美元，升值5.5分，台北外匯經紀公司成交量11.18億美元。

外匯交易員指出，武漢肺炎疫情恐慌情緒稍緩，台股延續前一日漲勢，但有點後繼無力，終場僅小漲17點，且外資雖賣超台股，卻是偏匯入的方向，加上出口商拋匯，兩股使得新台幣意外強勁、開高走高，盤中一度升破30.1元，向30元大關靠近，簡直跟避險貨幣的日圓同步。

外匯交易員認為，進口商看到新台幣逆勢升值，樂得進場撿便宜買匯，升幅也趨於收斂，但漲勢卻繼續擴大，接到手軟的進口商決定暫退場觀望，結果尾盤還是靠老大（央行）進去調節一下，才壓制升勢並回到30.1元價位。近期新台幣匯率有點亂，摸不著頭緒，預料短線還是偏震盪格局。

(工商 )