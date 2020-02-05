竹南警分局邀集鎮公所、消防分隊、慈裕宮主委陳萬典等，召開事前協調會。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣竹南鎮中港地區元宵節「炮炸邯鄲」活動，已有百年歷史，今年將於2月8日晚間登場，為了讓這項宗教民俗文化能夠圓滿傳承以及防止意外事端滋擾，竹南警分局特於日前邀集鎮公所、消防分隊、慈裕宮主委陳萬典等廟方人員，召開事前協調會因應，警方並與參與的各廟及陣頭建立溝通管道，希望避免意外衝突發生。

竹南炸邯鄲又稱「造佛」，據傳，邯鄲為五路財神之一的玄壇元帥，每年元宵前後出巡，相傳邯鄲爺怕冷，因此信眾須以炮炸為其取暖，炮火越旺則象徵越能迎財神、驅噩運，而且也有驅趕瘟神的說法，是傳承百年的民俗傳統，為竹南慶元宵的一大特色。由於適逢武漢肺炎防疫期間，活動主辦的中港慈裕宮也希望藉此活動能為社會大眾祈福求平安，因此活動受矚目性更勝以往。

竹南分局長張文川表示，宗教民俗活動是人民心靈寄託的重要文化，但有鑑於其他地方曾經發生因部分成員較為血氣方剛，因一言不合或肢體小碰撞，就演變成街頭鬥毆情事，讓神聖宗教祈福活動蒙塵，為避免衝突事件發生，警方已主動與本次活動參與的宮廟與陣頭建立起溝通管道，加強橫向聯繫。

警方強調，歡迎各地民眾踴躍參與「炮炸邯鄲」活動，為自己與他人祈福，民眾在參加活動時，務必理性遵守警方相關管制措施並循序停放車輛，讓大家都可歡渡元宵。

(中時 )