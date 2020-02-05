遊輪也爆發肺炎疫情，昨晚疫情指揮中心宣布，即日起，曾停靠中港澳地區港口的郵輪，14天內不得停靠台灣的港口。承辦遊輪旅遊的金界旅行社大喊，影響非常大，極不公平，船上99％都是非疫區的外國人。

金界旅行社董事長張李正琴表示，影響非常非常大、極不公平！防疫單位嚴謹是正確的，但要合情合理、不能草木皆兵，沒有疫區的地方也禁止過來，是否附近沒有疫區的國家，如日本、新加坡、泰國、菲律賓的疫情都比台灣嚴重也應全部禁止？華航、長榮也都不能飛香港？

張李正琴表示，4日有兩艘船停靠高雄港，一艘是金界承辦的荷美遊輪「威士特丹號」，另艘是麗星郵輪的「世界夢號」，世界夢號不下船是有理由的，因為去過大陸南沙港，船上也有確診病患，但禁止威士特丹號非常不公平，船上99％是來自歐美澳的洋人。

張李正琴表示指出，威士特丹號4日上午停靠高雄港後，旅客在高雄住一晚，5日有半天行程，旅客會買行程搭巴士前往較遠的地方，像佛光山等景點觀光半天，下午再搭船前往基隆港。

張李正琴說，船上旅客下船前，每位客人都有量體溫，也有填表，其中有三十多人誠實填有咳嗽症狀，但都不是肺炎，所以有放行，結果4日晚間防疫中心臨時宣布，即日起凡14天內曾停靠中港澳之郵輪不得靠台灣任何港口，旅行社安排十幾部車，沒辦法接客人，損失700萬元起跳，費用該跟誰申請？

張李正琴表示，洋客人來台灣旅遊，不只金界旅行社受惠，還有吃飯、導遊、門票等收入，涵蓋層面很廣。

張李正琴指出，2月8日另有一艘千禧輪要從香港來基隆港停一晚，當天是元宵節，船上搭載2000多人，其中600多人訂了去平溪放天燈，在陸客不能來、專營兩岸旅遊的旅行社生計陷入困境的時期，好不容易有非疫區的旅客願意坐遊輪來台灣，是肯定台灣防疫做得好，政府卻阻擋住，會不會讓洋人認為台灣疫情升溫，甚至進一步坑殺旅遊業生計。

(中時 )