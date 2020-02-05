中華經濟研究院（中經院）公布1月台灣製造業採購經理人指數（PMI），受到季節調整因素影響，已連續4個月呈現擴張，指數下跌4.9個百分點至51.3％。台灣非製造業經理人指數（NMI）已連續11個月呈現擴張，指數微升 0.9 個百分點至 55.0％。

中經院表示，連續4個月呈現擴張的PMI指數，五項組成指標中，訂單與人力僱用數量呈現擴張，生產數量轉為緊縮，供應商

交貨時間持續上升，存貨則為持平。在產業面，PMI擴張依擴張速度依序為食品暨紡

中經院公布1月份NMI指數，已連續11個月呈現擴張，指數微升 0.9 個百分點至 55.0％。（圖／中華經濟研究院）

織產業、化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業、交通工具產業。基礎原物料產業

與電力暨機械設備產業 PMI

則呈現緊縮。

在已連續 11 個月呈現擴張的NMI方面，四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間呈現上升。1月期間，7大產業NMI皆呈現擴張，依擴張速度依序為住宿餐飲業（75.0％）、 資訊暨通訊傳播業（58.7％）、教育暨專業科學業（56.5％）、營造暨不動產業（55.8％）、 運輸倉儲業（55.8％）、金融保險業（53.5％）與批發業（51.3％）。其中，僅零售業較前一個月相比呈現緊縮。

中經院院長陳思寬表示，對產業來說最關鍵的問題在於「不確定性」，現在不論是美中貿易紛爭或是武漢肺炎疫情，都沒有足夠可以確定的訊息。而1月的指數調查只以1月23日前調查為主主，預估後續幾個月的PMI會受到工廠停工的問題所波動。

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(中時電子報)