台南市政府5日在鹽水武廟舉行蜂炮記者會。(莊曜聰攝)

台南市長黃偉哲現場示範綁炮。(莊曜聰攝)

鹽水蜂炮將在7日、8日2天登場，台南市政府5日在鹽水武廟廣場舉行記者會，今年將以「鼠年行大運」為主題，建造3座大型LED炮城，今年大小炮城約200座，將讓遊客感受萬箭齊發快感，台南市長黃偉哲希望藉著蜂炮及神明繞境消災解厄，脫離疫情威脅，鹽水武廟則呼籲前來「犁蜂炮」的民眾，切勿在關聖帝君轎前擋炮。

鹽水武廟管理人林益仁表示，鹽水蜂炮是百年傳統，在清朝光緒年間，因為地方上流傳疫病，希望藉著關聖帝君神轎出巡，沿途施放蜂炮以嚇跑瘟神，送走瘟疫，因此今年不受疫情影響照常舉辦，而民眾「犁蜂炮」雖然已成為一大特色，但千萬不要在神轎前擋炮，讓關聖帝君能顯神威、除疫病、國泰民安。

今年以「鼠年行大運」為主題，將建造3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED蜂炮城，另外大大小小的炮城少說都有上萬支蜂炮，5條遶境路線從7日一早在武廟前「啟炮」後出發，武廟神轎陣頭將陸續繞行鹽水各聚落，沿途都有信眾點燃炮城迎接，重頭戲則是8日晚間在鹽水國中操場的主炮施放。

南市消防局秀出「犁蜂炮」的標準服裝讓民眾參考，呼籲民眾做好全身防護，包括全罩式安全帽、口罩，脖子部分以圍巾、帆布包覆，身上穿棉質大衣外套，褲管底部、袖口最好都以橡皮筋綁好避免蜂炮竄入，當然也別忘了戴上手套；台南市長黃偉哲說，鹽水蜂炮在傳統上有為民眾驅除瘟疫祈福象徵，又在戶外施放，可以大力推展，他也現場與幼稚園小朋友示範綁炮，相當有趣。

南市消防局示範「犁蜂炮」的標準穿著。(莊曜聰攝)

(中時 )