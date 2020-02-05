鹽水蜂炮將在7日、8日2天登場，台南市政府5日在鹽水武廟廣場舉行記者會，今年將以「鼠年行大運」為主題，建造3座大型LED炮城，今年大小炮城約200座，將讓遊客感受萬箭齊發快感，台南市長黃偉哲希望藉著蜂炮及神明繞境消災解厄，脫離疫情威脅，鹽水武廟則呼籲前來「犁蜂炮」的民眾，切勿在關聖帝君轎前擋炮。
鹽水武廟管理人林益仁表示，鹽水蜂炮是百年傳統，在清朝光緒年間，因為地方上流傳疫病，希望藉著關聖帝君神轎出巡，沿途施放蜂炮以嚇跑瘟神，送走瘟疫，因此今年不受疫情影響照常舉辦，而民眾「犁蜂炮」雖然已成為一大特色，但千萬不要在神轎前擋炮，讓關聖帝君能顯神威、除疫病、國泰民安。
今年以「鼠年行大運」為主題，將建造3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED蜂炮城，另外大大小小的炮城少說都有上萬支蜂炮，5條遶境路線從7日一早在武廟前「啟炮」後出發，武廟神轎陣頭將陸續繞行鹽水各聚落，沿途都有信眾點燃炮城迎接，重頭戲則是8日晚間在鹽水國中操場的主炮施放。
南市消防局秀出「犁蜂炮」的標準服裝讓民眾參考，呼籲民眾做好全身防護，包括全罩式安全帽、口罩，脖子部分以圍巾、帆布包覆，身上穿棉質大衣外套，褲管底部、袖口最好都以橡皮筋綁好避免蜂炮竄入，當然也別忘了戴上手套；台南市長黃偉哲說，鹽水蜂炮在傳統上有為民眾驅除瘟疫祈福象徵，又在戶外施放，可以大力推展，他也現場與幼稚園小朋友示範綁炮，相當有趣。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。