因武漢肺炎疫情使脆弱的經濟情勢雪上加霜，泰國央行周三意外宣布6個月來的第三度降息，使基準利率再創歷史新低。

泰國央行貨幣政策委員會周三一致通過，將一日附買回利率（one-day repurchase rate）調降1碼（25基點），使該基準利率跌至1%，除了再創歷史新低，並成為日本以外，利率最低的亞洲國家。

經濟學家普遍預期該央行於本次會議將維持貨幣政策不變。泰國央行在去年8月和11月分別降息1碼，並在去年12月按兵不動。

(時報資訊)