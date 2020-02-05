《國際金融》半年來第3度，泰國央行降息1碼 16:142020/02/05 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因武漢肺炎疫情使脆弱的經濟情勢雪上加霜，泰國央行周三意外宣布6個月來的第三度降息，使基準利率再創歷史新低。 泰國央行貨幣政策委員會周三一致通過，將一日附買回利率（one-day repurchase rate）調降1碼（25基點），使該基準利率跌至1%，除了再創歷史新低，並成為日本以外，利率最低的亞洲國家。 經濟學家普遍預期該央行於本次會議將維持貨幣政策不變。泰國央行在去年8月和11月分別降息1碼，並在去年12月按兵不動。 (時報資訊) #泰國 #央行 #利率 #降息 也許您會感興趣 推薦閱讀 超級盃》闊別半世紀！酋長摘隊史第2冠 11:112020/02/03 體育 面板紅了！友達、群創開低走高巨量拉長紅 13:302020/02/03 財經 陸防疫情 科創板在審企業更新財報中止審 19:142020/02/03 財經 台灣Pay衝掃碼繳費 家電大方送 04:102020/02/04 金融．稅務 絕地逆襲 酋長捧盃 04:102020/02/04 運動天地 櫻花早盤股價 續創波段新高 10:452020/02/04 財經 《國際金融》澳洲央行按兵不動，基準利率維持於0.75％ 12:162020/02/04 財經 緯創印度新廠評估設SMT產線 13:062020/02/04 財經 因應武漢肺炎 高雄創世代活動延後舉辦 18:072020/02/04 生活 疫情影響 群創1月營收延至14日公告 10:542020/02/05 財經 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 華為抗美太激勵！ 陸手機品牌獵殺台IC設計大廠挖人才 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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