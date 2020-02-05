華研(8446)1月合併營收1.16億元，較去年同期減少6.71％。華研表示，主要受到工作天數較少，且農曆春節後原本就是傳統淡季，新型冠狀病毒疫情消費型態減少公開活動、調整為在家追劇聽歌的宅經濟，對公司整體影響尚屬有限。此外，華研去年營收結構改變，版權收入比重拉高至6成以上，亦拉高平均毛利，因此，2019年營收15億元，雖然年減11.5％，但自結全年稅前盈餘6.66億元，不僅年成長13.9％，更創下歷年新高。

華研擅長打造傳唱度高的流行歌曲，由旗下歌手演繹，搭配影視戲劇播出，歌手與歌曲的人氣同步累積高人氣，創造公司的演藝經紀與版權收入。尤其著作權IP日益受到重視，華研音樂擁有約2,000首膾炙人口的歌曲版權，在兩岸音樂串流服務平台興起下，華研為內容供應商，授權對象持續增加，授權收入也成為公司成長幅度最大的業務，且因製作費用已於發行時攤提，歌曲授權的毛利率相對於公司其他業務要高，為公司帶來穩定獲利。

繼去年夯劇《我們與惡的距離》的主題曲與插曲《別讓我走遠》、《路過人間》大受歡迎之後，華研仍持續不斷推出佳作，近期由TANK呂建忠演唱的電影《你的情歌》同名主題曲，持續佔據KKBOX綜合新歌排行榜第一名，此片電影原聲帶即由華研音樂發行。華研音樂表示，今年公司已為數部口碑、期待度高的影集製作多首主題曲，相信會再創造流行歌曲傳唱佳績。

公司於去年修改公司章程，股利將每半年配發一次，2019年期中盈餘配發每股現金股利4.5元，股利配發率達85％，並於去年12月6日發放，公司獲利穩定與高股息殖利率，吸引多檔外資退休基金青睞，共增持逾4成參與除息。3月份董事會通過年報後，將決議2019年下半年的盈餘分配案，預計將維持高現金股利配發率。

(時報資訊)