測試大廠京元電（2449）受惠測試訂單需求續旺，雖適逢春節影響，2020年1月合併營收仍年增達26.37％，改寫同期新高，公司對今年營運審慎樂觀。法人看好京元電首季淡季可望持穩去年第四季高檔，但後續須觀察武漢肺炎疫情對復工干擾影響。

京元電公布2020年1月自結合併營收22.86億元，雖因適逢春節、工作天數較少，較去年12月23.99億元次高小減4.69％、降至近7月低點，仍較去年同期18.09億元成長達26.37％，表現持穩高檔、續創同期新高。

京元電董事長李金恭先前表示，由於5G基地台、手機晶片測試及AI、HPC等均可望有嶄新應用出現，公司已掌握到相關訂單商機，客戶數量及需求均呈現穩定中維持成長，配合去年擴增產能開出，對今年營運展望審慎樂觀。

法人認為，受惠5G相關需求及AI等創新應用需求續增，配合擴產效益逐步顯現，京元電今年首季淡季不淡、可望持穩去年第四季高檔。不過，武漢肺炎疫情持續延燒，中國大陸各地陸續延後復工日期，後續須觀察是否對測試訂單需求造成影響。

京元電於蘇州設有子公司蘇州京隆及蘇州震坤，為配合防疫工作，日前公告復工時間將延至10日。公司對此表示，由於中國大陸子公司產線春節期間並未停工，故對公司及中國大陸子公司財務業務尚無重大影響。

(時報資訊)