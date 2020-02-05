針對武漢防疫措施，兆豐金(2886)旗下兆豐銀即日起將針對三大類民眾，全面提供延遲繳款信用卡帳單3個月服務。針對兆豐銀的緊急措施，國內信用卡有效卡排名第二名的中信銀表示，目前並未有此措施，未來會視疫情影響提供妥善的因應對策。

據金管會統計資料，至去年11月底，金融機構信用卡有效卡數仍以國泰世華信用卡排名第一，共492.2萬張，其次為中信銀的463.7萬張。至於以當月新增卡量計，則以台北富邦當月新增13.08萬張居首，其次為台新的10.37萬張。

此次兆豐銀延遲繳款信用卡帳單3個月服務適用對象:1.投入第一線救護的醫療人員、2.確診遭隔離患者、以及3.因疫情遭滯留無法回台者，上述三類持卡人只要致電兆豐銀行客服中心，便可申請信用卡卡費延後繳款3個月的服務。

據了解，受疫情影響而無法按期繳交卡費者，目前包括兆豐銀、富邦銀、台新銀、元大銀皆提供當期款項可延至下期繳交之服務，包括已產生之違約金、循環利息等費用，都將同步減免。

(時報資訊)