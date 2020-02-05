美國航空（American Airlines）週二表示，由於對香港的運輸需求大幅下滑，即日起暫停飛往香港的航班直到2月20日再看情況。相同的，聯合航空（United Airlines）也將在本周停飛香港。

美聯社報導，香港發生數個月的反政府抗議活動，已經削弱了美國遊客前往香港旅遊的興趣，而且隨著2019新冠狀病毒（2019-nCoV）的蔓延，前往香港的旅客數量更為下降。

週二，香港官員報告了新冠狀病毒的首個死亡病例，令人們擔心該病毒正在香港當地傳播。中國大陸官方報告了425個死亡病例和2萬個確診病例，又比前一天的數字大大增加。

美國航空發言人說，美航從洛杉磯和達拉斯飛往返香港的航班，已於週二暫停運營，並將持續至2月20日。

聯合航空也表示，為應對需求下降，將在2月20日之前暫停航班。該航空公司最後一次飛往香港的航班是星期三從舊金出發的877號和869號班機，而從香港飛返舊金山的最後一次航班是星期五的862號班機。也就是在本周之後，將沒有美國的航空公司經營往返香港的客運航班。

香港航空（American Airlines）週二表示，由於對香港的運輸需求大幅下滑，即日起暫停飛往香港的航班直到2月20日再看情況。相同的，聯合航空（United Airlines）也將在本周停飛香港。

美聯社報導，香港發生數個月的反政府抗議活動，已經削弱了美國遊客前往香港旅遊的興趣，而且隨著2019新冠狀病毒（2019-nCoV）的蔓延，前往香港的旅客數量更為下降。

週二，香港官員報告了新冠狀病毒的首個死亡病例，令人們擔心該病毒正在香港當地傳播。中國大陸官方報告了425個死亡病例和2萬個確診病例，又比前一天的數字大大增加。

美國航空發言人說，美航從洛杉磯和達拉斯飛往返香港的航班，已於週二暫停運營，並將持續至2月20日。

聯合航空也表示，為應對需求下降，將在2月20日之前暫停航班。該航空公司最後一次飛往香港的航班是星期三從舊金出發的877號和869號班機，而從香港飛返舊金山的最後一次航班是星期五的862號班機。也就是在本周之後，將沒有美國的航空公司經營往返香港的客運航班。

香港迪士尼的遊客數也在下降，迪士尼週二表示，由於「最近發生的事」，香港迪士尼樂園的遊客數和飯店住房率也有所下降，不過該公司沒有詳細說明人流數字。

(中時電子報)