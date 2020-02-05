參選國民黨主席的前副主席郝龍斌，今天拜訪前總統馬英九，請益黨內改革問題。面對兩岸關係，馬、郝都認為兩岸對「九二共識、一中各表」必有共識，才有之後互動的空間。對於現在的口罩之亂，馬英九也認為政府在分配與通路可能規劃不夠精細，應有所調整。

郝龍斌下午發布新聞表示，馬、郝今天會談約50分鐘；馬過去擔任過台北市長、國民黨主席，郝當年參選台北市長時，就經常向馬請益市政問題。這次參選黨主席，對於黨內改革等相關問題，也藉由這次拜會機會特地請教。

郝辦說，針對黨務改革部分，馬英九認為應該要擴大決策機制納入有民意基礎的縣市首長或民意代表參與，而這也與郝提出的政見相契合，郝提出未來在黨章明訂中央委員、中常委法定比例的保障名額由具公職身分的同志參選擔任。

而面對兩岸關係，堅持中華民國是國民黨基本的信念。馬也認為，必須在堅持九二共識、一中各表的基礎上，開展兩岸關係。馬郝都認為，兩岸對此共識必須有共識，才有之後互動的空間。

面對武漢肺炎的疫情，馬英九特別強調，呼籲在公眾場所戴口罩、別握手與勤洗手等，這是公眾人物的社會責任。而政黨現在應該放下成見，積極協助民眾度過這段艱困期，這是社會應該共同面對的難關。當然現在的口罩之亂，馬英九認為政府在分配與通路上可能規劃的不夠精細，應該有所調整。

郝辦說，國民黨目前為重要的問題就是年輕化與如何實際給予年輕人機會，過去郝與馬有許多合作經驗，例如2018年選舉時協助許多沒政治家族背景、形象清新的優秀年輕人或新人。接下來，郝也會秉持這樣的初心，持續建立黨內的年輕化。更重要的是，不只黨內年輕人有機會，也會創立一個更公平且更有機會的平台，吸引黨外的年輕人加入國民黨，唯有新血的加入，國民黨才能從量變轉為質變，更好的國民黨。

(中時 )