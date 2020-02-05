口罩實名制今天上路，台南市民要到哪裡才能購買？台南市政府配合中央口罩領購新措施，建立「臺南市政府口罩領購藥局地圖」、「臺南市健保特約藥局口罩庫存查詢地圖」等2種地圖，提供民眾查詢藥局營業資訊與聯繫方式。

市府研考會指出，口罩實名制6日將開始施行，市民須持健保卡至全市590間健保特約藥局，以及龍崎與南化衛生所購買。市長黃偉哲為方便民眾查詢各藥局營業資訊或聯繫方式，指示研考會趕工推出2種地圖。

其中，台南市口罩領購藥局地圖係透過Google Map平台提供藥局資訊，市民朋友除了可藉由Google Map App定位所在點查詢鄰近區域的藥局外，也可藉由Google Map App進行路線導航與行程評估，請掃描市府提供QR code條碼或手動輸入https：／／p.tainan.gov.tw／u／v52d 開啟與查詢。

另外，台南市健保特約藥局口罩庫存查詢地圖則是介接中央健保局的口罩開放資料，同步健保局的資料更新頻率，每30分鐘提供最新口罩數量資訊，市民只要尋找熟悉地區或住所附近，並點選目標藥局即可快速得知成人口罩及兒童口罩現有存量，若有需求建議優先前往庫存量充足的藥局購買。庫存查詢地圖設置於台南城市儀表板(http：／／dashboard.tainan.gov.tw)，暫定2月6日上午10時健保局完成資料開放後即可上網查詢。

不過，研考會也提醒，根據口罩實名制的規定，7天僅可購買2片，2片價格10元，提醒市民應留意購買規定，領購規則依身分證號碼最後一碼奇偶數判斷，如果身分證最後一位數為1、3、5、7、9，請在周一、周三、周五與周日到藥局購買；如果身分證最後一位數為0、2、4、6、8，請在周二、周四、周六及周日到藥局購買。

(中時 )