「醉後大丈夫」律師版！27歲黃姓律師今年農曆春節期間與朋友聚餐後，因不勝酒力在路上發酒瘋、腳踹民宅大門，民眾報警後，黃還動手毆打趕來處理的員警，警方以現行犯逮捕他，並押入警車，但黃在警車後座仍不安分，出腳踹穿隔板，進而踹傷坐在副駕駛座的警員。台北地檢署5日依妨害公務、傷害罪嫌起訴黃，聲請簡易判決處刑。

警方調查，今年1月29日晚間8時，警方獲報指有醉漢在羅斯福路三段發酒瘋、腳踹附近民宅大門、動手推倒停放路邊的機車。警察趕到現場，要求男子出示身分證件，他向員警挑釁「給你呀、你自己拿！」不久出拳毆擊1名警員臉部，當場被員警制伏，上銬押進警車，帶回派出所偵訊。

不過，警車上的黃男並不安份，竟用腳踹破車內隔板，還腳踹坐在副駕駛座的警員。黃男被警方依妨害公務等罪嫌送辦。

檢方調查時，黃男供稱他是在八德路與朋友聚餐，不曉得為何會走到羅斯福路三段鬧事，也因酒醉不記得襲警鬧事過程。檢方依據員警的密錄器畫面，5日依妨害公務、傷害罪嫌起訴，聲請簡易判決處刑。

(中時 )