國人健康意識日起，也帶動「運動習慣抵保費」等外溢保單的銷量。金管會保險局最新公布，108年外溢保單初年度保費收入達新台幣8億1,646萬元，較107年的8,839萬元大增823％，件數也成長逾5倍。三種外溢保單中，以「健走型」賣得最好，銷售件數年增2萬6,935件、保費年成長6億610萬元。

金管會保險局指出，具外溢效果的保單包括：以運動習慣折減保費或增加保額的「健走型」保單、以體況數值折減保費或增加保額的「健檢型」、以及提供其他非現金方式給付促進健康的「實物給付型」共3種，截至108年已核准及備查8家壽險公司，共28張外溢保單。

其中，「健走型」外溢保單賣的最好的是國壽、南山、新壽。108年全年初年度保費收入最高的國泰人壽達5.7億元，較107年的5,800萬元呈現爆發成長，南山人壽108年則銷出1.4億元、新光人壽約8,800餘萬元。

據保險局統計，「健走型」外溢保單賣得最好，占所有外溢保單保費收入8成，108年全年新契約件數為2萬9,172件，年增2萬6,935件；初年度保費收入為6億5,554萬元，年增6億610萬元。其次為「健檢型」，去年全年新契約件數為3萬944件、初年度保費收入為1億6,090萬元，年增1億2,226萬元。

「實物給付型」外溢保單銷售狀況最差，據保險局統計，去年全年新契約件數僅有1件，比107年的8件還少；初年度保費收入也從107年的31萬元，大幅縮水剩下2萬元。

保險局指出，目前有6家公司、共16張實物給付型外溢保單，去年初年度保費收入最高的前3名保險公司依序為國泰人壽、富邦人壽及台灣人壽，保費分別達2,800萬、500萬、300多萬元，除了國壽年保費收入有小幅成長之外，其他皆呈現衰退。

(工商 )