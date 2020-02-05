為了抵抗武漢肺炎疫情，衛福部長陳時中不眠不休坐鎮指揮中心，甚至在得知包機台商確診感染，還哽咽落下男兒淚，陳時中表現獲得藍綠的肯定；細數陳時中的背景，最為人樂道的事蹟是首位牙醫師出身，卻能坐穩衛福部長一職長達3年之久，打破所有在位者，包括前衛福部長蔣丙煌1年7個月的紀錄。

陳時中應該沒有料到即將任滿3年後的今天，要挑戰抗擊武漢肺炎這場硬仗。（圖／報系資料照）

上任前，陳時中長年擔任民進黨智庫、整黨醫療白皮書的幕後執筆者，自台北醫學大學牙醫系畢業後，擔任過衛生署副署長、牙醫師公會全國聯合會理事長、博齡牙科診所院長，也是健保制度重要推手之一，當年推動牙醫總額制時，就展現出強大的號召力和整合力。

在任3年，陳時中的有感政績包括：根除C肝、拓展長照據點和提升食安滿意度、《醫療法》第82條修法創造醫病雙贏等4大任務。2017年，陳時中出任衛福部長，最重要的政績，就是C肝根除計畫，預算逐年增加，由於C肝是少數用藥物可以根除的疾病，隨著用藥量下降，就能把騰出的錢，投入免疫療法、治癌新藥上。

友人眼中的陳時中，是個勇於表達自己想法的人，不避諱政治色彩。（圖／報系資料照）

陳時中當時表示，「WHO說要在2030年消除C肝，台灣要提早到2025年，這樣我們的經驗，就可以在國際間成為亮點。」此外，「透過社會安全網擴建，從前端找出高風險病患，做進一步控制預防」；「長照據點的佈建與拓展」，都是他正在執行的目標。

消除C肝的認真，放在武漢肺炎一事也是如此。在處理滯留武漢台人返台過程，陳時中在記者會中難得收起撲克臉，說：「其實（返台班機）裡面小孩子好多，每一個都很天真可愛，滯留在武漢裡面也是我們自己的同胞，想起來在那邊的痛苦，心裡很有感、很有感。」

許多官員不敢碰觸的敏感議題，包括核災食物鬆綁等，陳時中也是直球對決。（圖／報系資料照）

醫界人士透露，陳時中很有遠見，包括同事也形容他，「決策快、貫徹力高、思路清晰，且擁有面對強權也不退縮的霸氣」。有相當高的評價！陳時中在牙醫界也相當有影響力，甚至連社運人士也對他讚不絕口。尤其讓外界感受，他願意溝通並傾聽，而且少了醫師常有的傲氣。

陳時中不捨團隊連日辛苦，看見病人受苦，也讓他想起身為醫師的初心。（圖／報系資料照）

友人眼中的陳時中，是個勇於表達自己想法的人，從不避諱政治色彩，許多官員不敢碰觸的敏感議題，包括核災食物鬆綁等，他也是直球對決，身處台灣防疫第一線，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，應該沒有料到即將任滿3年後的今天，這位史上在位最久的衛福部部長，要挑戰的任務，是抗擊武漢肺炎這場任內最重要的仗。

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(中時電子報)