武漢肺炎持續在陸延燒，至今確診病例已超過24000、並造成490人死。但隨著大陸上班族逐漸返回工作岡位，如何避免在工作場所造成群聚感染，成為關注問題。對此，大陸抗SARS專家、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山表示，電梯是武漢肺炎病毒感染危險性最高的場所，並呼籲搭電梯一定要戴口罩，電梯特別是按鍵要頻繁消毒。

國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山。（新華社）

據陸媒《澎湃新聞》報導，鍾南山表示，新型冠狀病毒的感染特點，與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）不一樣，而病毒變異使傳染毒力明顯增加。他指出，武漢肺炎症狀大多數還是典型的發燒、乏力，部分出現乾咳，少數有流鼻涕、鼻塞，還有少數有腸胃道症狀，還有個別的心肌、消化道、神經系統問題。

鍾南山強調，要預防武漢肺炎，「大家盡量減少出行」，因為其病毒主要通過空氣中的飛沫傳播，而空氣不流通，人員密度較大，人員來往較頻繁密集的地方，都是高危險地區。他進一步分析，若依危險程度排名，密閉空間的危險區依序是電梯、餐廳、辦公室，「搭乘電梯一定要戴口罩」，若條件許可一定要頻繁為電梯間消毒，特別是按鈕區。

鍾南山表示，進入餐廳吃飯，要到坐下吃飯的最後一刻才脫口罩，且「避免面對面就餐，避免就餐說話，避免一群人就餐」。至於在辦公室，除了戴口罩，談話保持適度距離，且隨時保持良好通風，而辦公室門把手、鍵盤、滑鼠、文具、桌面應進行必要的酒精消毒。而上班進辦公室，第一時間要做的就是洗手。而搭過電梯、去過餐廳及外出後，立即洗手。

(中時電子報)