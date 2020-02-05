因應武漢肺炎 鄂州增建醫院

大陸武漢肺炎疫情迅速蔓延，除了武漢外，黃岡、孝感等湖北省城市也相繼淪為重災區。如今全大陸確診病例已破2.4萬宗，死亡直逼500人。

然而，《觀察者網》5日指出，從疫情爆發至今，大陸確診病死率最高的城市已經不是武漢，而是鄂州。當地的確診率排名全湖北省第二，可是衛健委官網公佈的定點醫院只有2家，醫療物資嚴重缺乏。

鄂州1月24日出現首宗新型冠病毒肺炎確診病例，4天後，也就是1月28日出現首宗死亡病例。接著病死數平均每天增加3例，截至2月4日24時，累計已達18例。而鄂州市的確診病例每日新增數並未呈現武漢，黃岡與隨州等地的爆炸性增長，導致鄂州市的確診病死率高居不下。

鄂州2月3日的病死人數達18人，確診人數累計332人，病死率已達5.4%，超過武漢當天的4.9%，成為全大陸病死率最高的城市。最新統計資料顯示，鄂州截至4日晚的病死率高達4.7%，仍高於武漢當天的4.3%。

分析指出，就湖北省而言，鄂州遠超過3.1%的平均水準，而全大陸的平均病死率則為2.1%。

湖北省統計局2017年的報告顯示，鄂州市人口數為107.69萬人，排名全湖北省倒數第3。但從截至2月4日24時的確診率來看，鄂州每1萬人就有3.55人確診感染新型冠病毒，比例僅次於武漢。

而湖北省衛健委1月23日公佈的「湖北省武漢肺炎醫療救治和發燒門診定點醫療機構」名單顯示，鄂州只有「鄂州市第三醫院」這一家定點治療醫院，而當地首例確診病例也是在名單公佈以後次日出現。

(中時電子報)