美國總統川普今天重申他的承諾，願以談判達成阿富汗撤軍協議。川普指出，他無意讓「數十萬人」在無窮無盡的戰鬥中喪命。

川普赴國會發表黨派色彩濃厚的國情咨文演說，鮮少談及外交政策，川普同意持續與塔利班（Taliban）好戰分子談判是其中之一。

川普在國會聯席會議上說：「我並不想看到數十萬人在阿富汗戰爭中喪生，他們多數是無辜老百姓。」

他說：「扮演執法者角色去服務其他國家，並非我們的職責。我們的部隊是全世界最厲害的戰士，他們只想打勝仗或完全不打仗。」

「我們正努力結束美國歷時最長的戰爭，並讓我們的軍人返家。」

川普不斷對海外駐軍是否明智提出質疑，並說因2001年9月11日恐攻而起的阿富汗戰爭勞民傷財。

不過，去年一起造成一名美國公民身亡的攻擊事件，讓川普突然取消在總統度假地點大衛營（Camp David）與塔利班的祕而未宣峰會。

(中央社)