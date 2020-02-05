武漢肺炎疫情延燒，中國政府日前禁止出團海外，造成日本京都市內觀光名勝及寺廟神社觀光客銳減，有業者說，觀光客這麼極端地減少，「可說是古都稅問題以來再度發生」。
古都稅正式名稱為「古都保存協力稅」，是京都市政府在1980年代有意對市內主要寺廟與神社收取的「拜觀料」（拜觀費）徵稅，導致包括清水寺在內的主要寺院發動「罷工」，實施「拜觀停止」（不對外開放），影響觀光客造訪意願，衝擊京都觀光，最後京都市政府放棄對拜觀料課稅。
日本京都新聞報導，在京都市右京區嵐山附近，接續渡月橋的嵐山商店街，往年就算中國農曆春節結束，街上觀光人潮依舊摩肩擦踵，呈現熱鬧景象，但今年受到2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，觀光客三三兩兩。
嵐山商店街的副會長說，中國政府在1月27日祭出禁止出團措施後的隔天，這裡的觀光客就突然變少，「因為往年這個時期主要就是靠中國觀光客，所以今年打擊很大；未來發展難料，帶來的影響也難以估算」。
金閣寺附近一家紀念品店家老闆嘆氣說，目前觀光客不到往年的一半，進入2月後，連歐美及日本觀光客都大幅減少。
在伏見稻荷大社參道上經營拜神器具店的男性說，觀光客多的時候，一天大約會有200輛團客巴士到訪，但今年的情況則是零零星星。
這位男性說，對某些為了迎接大量中國觀光客，提前準備很多食材又請來幫手的餐飲店來說，今年可說遭受重創，「希望這種情況能早日結束」。
在清水寺參道旁經營紀念品店的男性說，觀光客這麼極端地減少，「可說是古都稅問題以來再度發生」。
日本觀光客對武漢肺炎疫情的看法也各有不同。一名從愛知縣到京都旅遊的73歲女性說，雖然認為不需要取消旅行，但還是會擔心疫情，所以就戴著口罩，然後勤嗽口跟消毒。
另一名未戴口罩的54歲埼玉縣男性上班族說，觀光客比想像中來得少，很好走也能感受到當地風情。
(中央社)
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