這周六就是元宵燈節，緊接著下周又是西洋情人節，近來台灣因為武漢肺炎疫情延燒，中小學也延後開學。防疫工作不能少，但生活還是能過得有規律，親子活動還是能增進彼此感情。位在台北八德商圈的三創生活園區，即日起至3月1日，在1樓十二立方推出期間限定三大主題快閃店，包含經典動漫《航海王-夥伴集結2020特售會》、知名兒童動畫《汪汪隊立大功-救援基地》以及超Q萌的《法鬥LAZY MARU的白日夢派對》！

海賊王限量經典公仔。（圖取自三創官網）

航海王 夥伴集結2020特售會：以魯夫一行人兩年後的重逢為主軸，要和粉絲朋友一起帶著滿滿的感動迎接和之國的挑戰！現場有超多航海王公仔場景，讓大家一起拍照打卡留念。期間限定商舖『2020海賊抽』，裡面除了有<和之國系列商品>之外，更為每一位草帽海賊團成員打造專屬的<限定獎池>要讓大家都可以把喜歡的角色帶回家！

本次特別製作3米高的汪汪隊總部氣墊。（圖取自三創官網）

汪汪隊立大功-救援基地：知名兒童動畫「汪汪隊立大功」來台賣萌趣！首座汪汪隊總部即將座落於三創生活園區，超過百款汪汪隊人氣商品一次匯集，讓陪伴小朋友的時光更加省心又開心！

MARU異想世界邀請大家到現場拍照集章。（圖取自三創官網）

法鬥LAZY MARU的白日夢派對：LAZY MARU以法國鬥牛犬作為品牌商標而聞名！2020年適逢品牌十週年，特別規劃一整年的巡迴快閃活動，以白日夢的發想來串聯MARU異想世界的策展概念，既有巨型公仔區、拍照遊戲區、集章區、特展販售區等項目，也有諸多限定商品，讓喜愛MARU的愛好者拍好拍滿。

提醒大小朋友，近來武漢肺炎疫情延燒，如出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內。在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全。來看展購物的同時也千萬不用擔心，三創生活在每一個出入口都提供酒精消毒器，手扶梯也都安排定時消毒。防疫同時，也要更注重自己健康和生活平衡。

(中時電子報)