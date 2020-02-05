元宵節即將登場，北埔特色活動「正月十五油笐火」將在2月8、9日舉辦，首日將在慈天宮廟埕前有在地專業志工教學油笐火DIY，晚上則由鄉內民眾手持油笐火集結至慈天宮廟坪廣場，並邀請民眾參與體驗，晚會也將在鄧南光影像紀念館前，將有火舞、十鼓擊樂團演出。

傳說在日據時代，日本人憂心北埔當時的抗日勢力影響統治，因此在慈天宮後方開路，要斬斷北埔龍脈，而光復之外，北埔鄉民熱愛土地，在地理師指引之下，自發性號召親友，人手持由竹子作成的油笐火，走上秀巒山，人龍形成火龍，象徵延續龍脈，也成為北埔在地特色活動。

油笐火原一度中斷，不過2016年重新舉辦，至今不輟，不僅在地人熱衷，也有不少外地遊客參與，點亮山城小鎮，今年北埔鄉公所舉辦的油笐火活動，除了有志工削竹DIY，邀請民眾體驗外，另外遊客也可加入遊行隊伍，參與夜遊秀巒山和老街巷弄。

活動也穿插街頭藝人演出，包含溜溜球金氏紀錄保持人楊元慶、木箱鼓專家-Mr.One Cajon等，首日的晚會則有專業火舞及非洲鼓團隊帶來序幕，並由台南的國際級表演藝術團隊「十鼓擊樂團」鼓陣演出。

2月9日則有各村落及老街商圈規畫的農村輕旅體驗行程、見域工作室舉辦的米食小旅行，以及鄧南光影像紀念館草坪區的戶外音樂會，邀請遊客、在地人認識山城之美、樂活北埔，活動詳情可至臉書粉絲專業北埔鄉公所查詢。

(中時 )