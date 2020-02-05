17歲的受助兒秀英。（許哲瑗攝）

新北市榮服處永和區服務組長吳家驥表示 ，張用九在生病住院期間還掛念棄虐兒。（許哲瑗攝）

享年84歲的榮民老伯伯張用九，有感年少即失去家人關懷，生前立下遺屬，盼捐贈所剩遺產予受虐兒童；新北市榮民服務處在社會局媒合下，5日舉辦捐贈典禮，共1467萬元遺產捐贈給新北市5間兒少社福中心，碰巧昨也是張伯伯92歲冥誕，如今遺願圓滿完成，畫面賺人熱淚。

張伯伯1930年出身中國大陸安徽，由於父母早逝，19歲投身軍旅報效國家，1949年隨國軍來台，在海軍服役並擔任電機士官長，退伍後又參與台灣十大建設，曾住台北榮民之家，後來搬到永和區定居，2013年因病逝世。

「助弱勢孩童走出惡性循環，大愛令人動容！」生前經常陪伴張伯伯的榮服處組長吳家驥憶道，張伯伯退伍後曾跑商務船10多年，到過許多國家，平常生活錦衣縮食，特別關懷弱勢孩童，儘管年老後反覆生病住院10多次，仍惦記著棄虐兒的照顧，2007年自立遺囑，明言將所剩遺產，全數捐贈為拯救棄虐兒的兒童社福機構。

新北市長侯友宜、退輔會副主委李文忠昨出席典禮，感念張伯伯付出；侯友宜表示，張伯伯這輩子犧牲安全貢獻國家，僅存積蓄也奉獻社會，沒人比得上這樣的偉大情操，在他冥誕日完成捐贈儀式，也算是告慰伯伯在天之靈。

侯友宜說，自己的父親也是榮民，早年生活辛苦，如今好轉，他以疼惜爸爸的心情，盼讓這筆善款使用得當，照顧受虐兒童，也照顧台灣；17歲的受助兒秀英表示，感謝在育幼院裡所有人員的幫助，她明年就要上大學了，會以社工系為學習的目標，希望有天也能像張伯伯一樣幫助別人。

退輔會主委李文忠表示，張用九老前輩的義行，再次證明大愛榮民長輩不是少數，常懷感恩的心與回饋的胸襟，展現榮民愛國家和台灣的精神。

新北市社會局表示，受贈單位為愛心、大同、榮光、約納家園、普慈賢海家園等5家兒少社福單位。

(中時 )