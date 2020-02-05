主炮城周邊連機車都不得進入，提醒民眾注意。(新營警分局提供／莊曜聰台南傳真)

鹽水蜂炮民俗文化活動將在7日起一連兩天舉行，8日元宵節當天適逢周六，預估將湧入許多民眾來犁炮賞蜂、參觀燈節活動，新營警分局當也公布8日當天的交通疏導管制措施，提供計畫前來的遊客參考。

新營警分局2月8日下午3時起將在市道172線（鹽水忠孝路）、省道台19線進入鹽水市區的各個路口管制汽車進入，172線出現車流壅塞或遶境神轎經過時，警方將立即疏導車輛改道新營工業區。

遊客可將車輛停放在以下地點及路段，包括鹽水岸內糖廠停車場、新營工業區內道路兩側、鹽水汫水里、水秀里社區、鹽水國中機車停車棚，警方指出，駕駛人勿將車輛（含機車）停放於鹽水街道，以免遭蜂炮破壞或引發火災，另外要注意防竊、避免於車內置放財物、證件。

新營警分局在鹽水國小、學思園、福南宮等處均設置有機動派出所，受理民眾報案並提供茶水、代叫計程車、路況諮詢及協尋孩童等服務，民眾可上新營分局網站、臉書查詢，另外近年發生多起因犁炮、擋炮造成肢體衝突情事，警方也呼籲遊客應保持理性冷靜。

(中時 )