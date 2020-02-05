高雄市國中英文單字大賽PK戰5日在樹德家商盛大展開，入圍決賽的120名選手在禮堂內互相攻防，最後由道明中學國三的黃彥寧脫穎而出，擊敗其他各校的強敵，奪得冠軍，配合時事命題，比賽中也出現「武漢肺炎」、「防疫」等相關英文單字，考驗選手們的生活單字實力。

此次賽其強碰武漢肺炎疫情，決賽賽制上做了些微調整，以往闖進決賽的120名選手會直接在禮堂進行大亂鬥PK戰，而今年受到疫情影響，樹德校方為了避免太多人共處一室，將入圍選手分為3組，各取前10名進入總決賽。

經過數十道題目的攻防，賽場上僅剩黃彥寧與右昌國中二年級的袁士桓，兩人爭相奪冠，展開激烈對決，比賽最終黃彥寧以「屈辱（humiliation）」一詞戰勝袁士桓，奪得冠軍。

黃彥寧表示，他從小就對英文有興趣，平常會以看外國電影或小說增進英文能力，因為電影及小說的內容就是平時的生活用語，比死背單字有用許多，他去年也有參賽，拿下第三名，他認為今年單字有稍難一些，還好今年練習的量夠多，才有辦法拿下冠軍。

(中時 )